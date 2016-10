Tous les crimes élucidés

Réagissez

Au premier semestre de l’année en cours, trois crimes ont défrayé la chronique locale de Biskra.

Leurs auteurs ont été appréhendés et déférés devant le parquet pour répondre de leurs actes. «Pour la même période de l’année 2015, 19 crimes ont été traités et leurs auteurs arrêtés par les services de la sûreté de la wilaya de Biskra», a indiqué Youcef Hamel, chef de la sûreté de wilaya de Biskra. «L’utilisation de moyens d’investigation modernes avec la formation et la constitution de brigades spécialisées ont permis de résoudre toutes les affaires de crimes de sang et d’appréhender leurs auteurs dans des délais acceptables. Aucun crime de sang n’est resté impuni à Biskra», s’est-il félicité. Brossant un tableau des activités de la DGSW de Biskra, le même responsable a révélé que les services de la PJ ont enregistré 2043 affaires de différentes sortes dont 1456 ont été traitées soit 71% tandis que les agents de l’ordre public ont enregistré 15 403 infractions et délits liés à la circulation routière, 273 accidents de la route ayant causé le décès de 8 personnes et des blessures à 325 autres, et ce, pour la période ciblée du 1er janvier au 30 juin 2016 durant laquelle 180 mouvements et rassemblements de protestations populaires sur la voie publique ont été encadrés et gérés, sans atteinte aux personnes ni violence contre les manifestants, par les agents de la sûreté de Biskra, a précisé le conférencier.