Tassili Airlines desservira la reine des Zibans

Répondant à une demande maintes fois exprimée par des opérateurs économiques, des entrepreneurs et des hommes d’affaires de Biskra quant à leur besoin en transport aérien vers les grandes villes d‘Algérie et du monde, Tassili Airlines, compagnie de transport aérien, ouvre de nouvelles lignes aériennes entre Biskra et Alger. Accompagné des autorités civiles et militaires et d’un panel d’intervenants dans le secteur économique de la Reine des Ziban, le PDG de cette compagnie, Belkacem Harchaoui, a présidé, hier matin, cette inauguration à partir de l’aéroport Mohamed Khider de Biskra.

«En complément des services offerts par Air Algérie, Tassili Airlines a le désir d’accompagner le développement de Biskra, où les études de marché dénotent un fort potentiel de rentabilité pour le secteur du transport aérien. Notre compagnie poursuit une politique d’ouverture sur le transport grand public domestique, la multiplication des dessertes et le renouvellement de sa flotte. Nous avons des conventions avec des institutions, entreprises et des administrations satisfaites de nos services. Nous sommes heureux d’être ici pour assister au lancement de cette nouvelle ligne aérienne entre Biskra et Alger et nous modulerons notre offre en fonction de la demande et des besoins de nos passagers», a-t-il déclaré.

Avec une fréquence de 2 vols par semaine, les samedis et jeudis, pour 7 000 Da aller-retour entre Biskra et la capitale, les travailleurs, industriels, étudiants et touristes profiteront indubitablement des services de TAL laquelle est dotée de 26 aéronefs et 5 agences commerciales. Le premier vol inaugural de cette nouvelle ligne de transport aérien s’est déroulé dans d’excellentes conditions et l’avion est parti plein à la grande satisfaction des membres de la délégation officielle menée par le wali de Biskra et des affiliés à la CCI des Zibans, avons-nous constaté.