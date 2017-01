Réagissez

Un terrible incendie nocturne a complètement ravagé, hier vers 4h du matin, une dizaine d’échoppes et d’étals du Souk Errahma de la cité des 726 Logements de la ville de Biskra.

Cinq autres locaux ont été partiellement détruits et 90 préservés des flammes attisées par un fort vent, a-t-on appris de la cellule de communication de la Protection civile, dont les agents sont intervenus pour circonscrire le feu et sécuriser les lieux, avec la mobilisation de sapeurs-pompiers et de moyens matérels.

Heureusement, on ne déplore aucune perte humaine. Les causes du sinistre n’ont pas encore été déterminées. Appartenant à de petits commerçants, pour la plupart des pères de famille, les locaux calcinés de ce marché de proximité contenaient des fruits et des légumes, des vêtements neufs et de la fripe, des ustensiles de cuisine, des objets de décoration, des épices et de la poterie.

Les victimes, dont une délégation est allée, dès le jour levé, demander audience au wali de Biskra pour avoir des aides publiques afin de reconstruire leur «gagne-pain», sont dans le désarroi et la peine, a-t-on constaté. Les agents de la 4e sûreté urbaine ont ouvert une enquête afin de déterminer les véritables causes de cet incendie privant des familles de leurs ressources.

A noter que les immeubles et demeures de 3 cités populaires ont été privés de courant électrique du fait que les agents de la SDC ont coupé l’alimentation électrique au niveau d’un transformateur desservant Souk Errahma en proie aux feux et leurs habitations.