Sit-in des travailleurs et personnel paramédical

Des dizaines de travailleurs des corps communs et du corps paramédical de l’hôpital Hakim Saâdane de Biskra ont pris part, hier matin, à un sit-in d’une heure, pour dénoncer les agissements illégaux, selon eux, du directeur des ressources humaines de cet établissement hospitalier.

Dans un document transmis au directeur de cet EPSP et au directeur de la santé et de la population de Biskra, ils accusent le responsable en question de mauvaise gestion, de dépassements dans ses prérogatives et de freiner l’évolution des carrières des travailleurs et notamment des contractuels en recourant à des méthodes inacceptables portant atteinte à leurs droits de travailleurs, précisent-ils.

Ces protestataires craignant pour la gestion de leur dossier administratif et le gel des promotions internes en découlant exigent le départ de ce fonctionnaire refusant d’ouvrir avec eux un dialogue et des pourparlers afin de trouver des solutions à leur malaise grandissant, se plaignent-ils. A noter que ces travailleurs, agissant sous l’égide de l’UGTA et du Snapap, ont émis conformément à la réglementation en vigueur un préavis de grève avant de recourir à ce genre de mouvement de protestation et qu’un service minimum a été assuré durant le temps de leur rassemblement tenu au sein même de l’hôpital.