Sidi Khaled paralysée par des inondations

La ville de Sidi Khaled, située à 120 km au sud-ouest de Biskra, est complètement paralysée par de grosses inondations provoquées par des averses torrentielles qui se sont abattues, mardi soir, sur la wilaya de Biskra.

Hier matin, tout le centre-ville et les alentours étaient encore impraticables, relatent ses habitants. De nombreuses personnes n’ont pas pu se rendre à leur travail et les enfants et adolescents n’ont pas rejoint leurs établissements scolaires devenus inaccessibles. Certaines maisons des quartiers à forte densité d’habitants, tels que celui de Zeboudja ont été inondées, comme des exploitations agricoles et des bergeries, tandis que les voies d’accès sont coupées à plusieurs endroits, a-t-on appris. «Il aura fallu que la pluie tombe durant seulement deux heures pour mettre à nu les lacunes en matière d’aménagement et de protection du tissu urbain contre les intempéries et d’évacuation des eaux dans cette ville où les avaloirs sont inexistants et où le système de protection contre le débordement des oueds est à revoir de fond en comble», fait-on remarquer.