Sidi Khaled (Biskra) : Des logements neufs vandalisés

Réagissez

Des habitants de Sidi Khaled, à 120 km au sud-ouest de Biskra, dénoncent la dégradation de 160 logements neufs érigés sur une zone urbaine de cette commune prévue pour recevoir plusieurs constructions dans le cadre de la réalisation d’une nouvelle ville, dotée de tous les équipements urbains, a-t-on appris.

«Ces logements qui devaient être réceptionnés au premier trimestre de l’année écoulée, dont les travaux de finition ne sont pas encore terminés, sont livrés à des bandes de jeunes désœuvrés qui les ont transformés en lieux de rencontres nocturnes et de débauche, alors que des dizaines de familles attendent depuis des années de les habiter», clament des protestataires, agacés par les retards de livraison de ces appartements et les actes de vandalisme dont ils font l’objet au vu et au su de tous. Ils demandent une intervention rapide des autorités compétentes pour mettre fin à cette situation.