Sept personnes en fuite arrêtées

Les agents de la sureté d’Ouled Djellel, à 100 km au sud-ouest de Biskra, ont arrêté, ce week-end, lors d’opérations de contrôle, 7 personnes, de différents âges, en fuite et recherchées par la justice pour leur implication dans des affaires de droit commun liées au transport et au commerce de stupéfiants ainsi que, pour l’une d’entre elle, pour tentative d’homicide prémédité, indique un communiqué de la sureté de la wilaya. Les mis en cause ont été déférés devant le tribunal de la ville où des mandats de dépôt ont été émis à leur encontre par le magistrat instructeur, en attendant leurs procès, est-il précisé.