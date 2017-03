Sensibilisation sur les dangers d’internet à Biskra…

Réagissez

Afin de célébrer la Journée mondiale des droits des consommateurs, coïncidant avec le 15 mars de chaque année depuis 1983, la direction du commerce de Biskra a organisé, hier, une exposition à la maison de la culture Réda Houhou et une séance de remise de prix à des élèves d’écoles primaires ayant participé à un concours de dessin portant sur la protection des consommateurs et des dangers induits par internet.

Farid Bouteldja, directeur du commerce de Biskra, a expliqué que «par cette activité, nous voulons participer à sensibiliser et informer les consommateurs sur leurs droits et devoirs aussi en matière d’utilisation d’internet et de payement par carte électronique.

Le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC), d’internet et du monde numérique, ainsi que la généralisation prochaine des modes de payement par CIB ont induit de nouveaux comportements à adopter afin d’arriver à des utilisations rationnelles et sécurisées pour tout un chacun».

A noter que la charte des associations internationales activant pour les droits des consommateurs est inspirée d’un discours de John Kennedy prononcé en 1962, où il a énoncé les droits fondamentaux des consommateurs, qui sont les droits à la sécurité des produits mis en vente et de connaître avec précision l’origine, la composition et le mode de fabrication de ces produits.