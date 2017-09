Saisie de pièces archéologiques et d’armes à feu

Réagissez

Se basant sur des informations selon lesquelles un commerçant tenant un étal au marché central de Biskra arrondirait ses fins de mois en s’adonnant à la vente d’armes à feu de 5e catégorie, les agents de la police judiciaire de Biskra ont ouvert une enquête à l’issue de laquelle 3 personnes ont été arrêtées, a-t-on appris de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Munis d’une autorisation de perquisition délivrée par le procureur de la République, les enquêteurs ont découvert chez le principal mis en cause, âgé de 50 ans, 2 fusils de chasse, dont les numéros de série de l’un d’entre eux étaient effacés, 17 pièces de monnaie ancienne de l’époque romaine, 1250 euros en petites coupures, 47 téléphones portables dotés de brouilleurs de réseaux, 61 armes blanches dont des coutelas et des poignards de combat et 440 650 DA qui ont été saisis, est-il précisé. Interrogé, le suspect a avoué faire commerce des objets retrouvés chez lui. Il a aussi indiqué les identités de deux de ses complices, âgés de 31 et 41 ans, qui ont été interpellés. «C’est la première fois que nous saisissons une quantité aussi importante de pièces archéologiques en alliage de cuivre et d’argent remontant à l’époque romaine. Ces pièces sont illégalement exportées et revendues à l’étranger pour des sommes astronomiques chez les connaisseurs et les numismates», a souligné Yacine Boudraâ, commissaire principal, chef de la PJ de Biskra. Pour association de malfaiteurs, de commerce illégal d’armes à feu et d’armes blanches prohibées, les trois prévenus seront déférés, aujourd’hui devant le parquet.