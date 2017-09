Saisie de cigarettes de contrebande

Réagissez

Suite à des informations faisant état du possible passage d’une cargaison de cigarettes de contrebande de la wilaya de Khenchela à celle de Biskra, les agents de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale de la daïra de Zeribet El Oued ont mis en place, durant le dernier week-end, un plan de surveillance des axes autoroutiers et de contrôle des usagers qui a abouti à l’arrestation de 3 Personnes et à la saisie de 15 000 paquets de cigarettes d’une marque étrangères, indique un communiqué du groupement de la gendarmerie de la wilaya de Biskra. La marchandise conditionné en cartouches de 10 paquets était dissimulée dans des cartons transportés dans une camionnette DFSK, avec à son bord 2 personnes dont un jeune âgé de 24 ans, roulant sur la RN83 en direction du chef-lieu de la wilaya de Biskra.

Un autre véhicule de marque Chevrolet Optra conduit par le dénommé K.A, âgé d’une trentaine d’années, qui servait d’éclaireur à la camionnette selon les conclusions de l’enquête, a aussi été arrêté par les gendarmes, est-il précisé. Les cigarettes et les 2 véhicules utilisés par les supposés contrebandiers d’une valeur globale estimée à 5 millions de DA, ont été saisis et remis aux services de la douane de Biskra. Sujets de dossiers pénaux pour trafic et commerce illégal de cigarettes et constitution d’une bande de malfaiteurs, les 3 mis en cause dans cette affaire de commerce informel seront, aux termes des investigations, présentés à la justice pour répondre de leurs actes, note-t-on.