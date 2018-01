Saisie de boissons alcoolisées à Ouled Djellal

Réagissez

Agissant dans le cadre d’un dispositif spécial mis en place pour sécuriser les axes routiers et les grands quartiers d’Ouled Djellal à l’occasion des fêtes de fin d’année, les agents de la sûreté de cette wilaya déléguée, dont le siège est situé à 100 km au sud-ouest de Biskra, ont arrêté deux hommes âgés de 34 et 65 ans en possession de 350 unités de boissons alcoolisées de différents types et contenances, destinées à la revente au noir.

Selon un communiqué officiel, la marchandise a été saisie. En outre, 20 motocycles circulant sans papiers ont été placés à la fourrière et leurs propriétaires ont fait l’objet de dossiers judiciaires, est-il précisé. Contrôlées lors de barrages routiers, plusieurs personnes recherchées par la justice pour leur implication dans une variété d’affaires judiciaires ont aussi été arrêtées durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier, où les agents de la sûreté d’Ouled Djellal ont effectué des contrôles d’identité des personnes et des papiers des véhicules et mené des dizaines d’opérations ciblées. «L’objectif de ce dispositif spécial fin d’année mis en place à Biskra est de retenir les ardeurs des malfaiteurs pouvant profiter des fêtes pour s’adonner à leurs activités illégales, de limiter les accidents de la route et de permettre aux citoyens et aux familles de passer les fêtes de fin d’année dans de bonnes conditions», a expliqué Youcef Hamel, chef de la sûreté de la wilaya de Biskra.