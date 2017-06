Saisie de 57,5 kg de cannabis

Réagissez

Agissant suite à des informations collectées depuis des semaines, les gendarmes du groupement de M’lili, commune située à 35 km au sud de Biskra, ont intercepté dans la nuit de mardi dernier, un véhicule de marque Hyundai Atos circulant sur la RN46B en direction de la wilaya de Oued Souf, et transportant 27,5 kg de résine de cannabis. Interrogé, le chauffeur a affirmé être un convoyeur travaillant pour une autre personne habitant Lioua, commune située à 45 km au sud-ouest du chef-lieu de la wilaya, a-t-on appris, hier, au cours d’une conférence de presse du lieutenant-colonel Haoura Belahoual, commandant du groupement de la gendarmerie de Biskra. Munis d’une autorisation de perquisition délivrée par le procureur de la République, les enquêteurs ont procédé, avec l’aide d’une brigade cynophile, à la fouille du domicile du suspect de Lioua. Ils ont découvert 30 kg de résine de cannabis conditionnés en plaquettes, 2,915 millions de dinars et une camionnette qui ont été saisies.

Le mis en cause, qui serait un trafiquant de drogue notoire, n’ayant jamais été pris dans les filets des services de sécurité est activement recherché, a indiqué notre interlocuteur. Une enquête d’envergure est ouverte afin de déterminer les ramifications de ce qui semble être un réseau national de trafic de drogue s’étendant sur plusieurs wilayas du pays.