Saisie de 4, 5 tonnes de tabac à chiquer

Une quantité de plus de 4,5 tonnes de tabac à chiquer (Chemma) en vrac a été saisie, tôt dans la matinée d’hier, dans deux opérations distinctes par les éléments de la gendarmerie dans la wilaya de Biskra, avons-nous appris du commandement national de ce corps constitué. En effet, c’est lors d’un service de police de la route, exécuté sur la RN.03, reliant les wilayas de Biskra à El-Oued, à hauteur de la commune d’Oumache que les gendarmes de la brigade locale ont interpellé un individu. Âgé de 40 ans, il transportait à bord d’un camion 35 qx de tabac à chiquer en vrac, sans facture ni registre de commerce. La seconde opération a été effectuée dans la matinée de la même journée. Les gendarmes du même dispositif ont interpellé, une personne âgée de 45 ans, qui transportait à bord d’un camion, 10 qx de tabac à chiquer en vrac, également sans facture ni registre de commerce. Avisé, le Procureur de la République près le tribunal de Tolga a prescrit la mise en liberté des mis en cause après audition et la remise de la marchandise aux services des domaines de Biskra.