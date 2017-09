Saisie de 30 quintaux de feuilles de tabac

Réagissez

Les agents de la brigade de la gendarmerie d’Oumache, commune située à 20 km au sud de Biskra, ont intercepté, hier, vers 4h du matin, sur la RN3, un camion de marque Hyundaï chargé de 30 quintaux de feuilles de tabac séchées utilisées pour la fabrication de tabac à chiquer (chemma) d’une valeur de 450 000 DA, dont le chauffeur du véhicule, B.M., âgé de 28 ans, n’avait aucune facture, ni autorisation légale, ni titre de transport et descriptif de la marchandise, indique un communiqué de la Gendarmerie de la wilaya de Biskra. La marchandise a été saisie et remise aux services des biens de l’État de Tolga, tandis qu’une enquête est ouverte afin de déterminer la provenance et la destination de cette matière. Le chauffeur du camion sera incessamment présenté devant un magistrat instructeur pour transport illégal d’une matière soumise à autorisation et commerce frauduleux.

À noter que des quantités immenses de feuilles de tabac à fumer et à priser, de genévrier (arâar), de henné et d’autres plantes aromatiques, cosmétiques et culinaires sont produites à Zeribet El Oued, Aïn Naga et Khanguet Sidi Nadji, dans les Ziban-est de Biskra, et dont le commerce est en majorité clandestin au vu des sommes faramineuses que cette production agricole rapporterait aux différents intervenants. En quelques années, les cultivateurs de cette région ont en effet acquis un indéniable savoir-faire en matière de binage, d’épamprement, de buttage, d’écimage et d’ébourgeonnage des plants leur assurant des revenus conséquents échappant aux services fiscaux. D’immenses quantités de feuilles de tabac produites à Biskra alimenteraient des unités de transformation d’Oued Souf et de Sétif, précise-t-on.