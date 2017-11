Saisie de 30 000 paquets de cigarettes

Réagissez

En effectuant une ronde de nuit dans la zone d’équipements et d’activités du nord de la ville de Biskra, les éléments de la brigade d’investigation et de recherche (BRI) de la sûreté de la wilaya de Biskra ont arrêté, dans la nuit de mardi à hier, une camionnette de marque Herbine, avec à son bord deux jeunes de 24 et 27 ans montrant des signes de fébrilité. Après les contrôles d’usage, les policiers ont découvert dans le véhicule une quantité de 30 000 paquets de cigarettes de la marque OBJ Edge, conditionnés en cartouches et transportés sans facture ni registre du commerce, a-t-on appris de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Revendue chez les buralistes à 130 DA l’unité, cette marchandise d’une valeur globale de 3,93 millions de dinars a été saisie, tandis que des dossiers pénaux ont été constitués à l’encontre des deux mis en cause, poursuivis pour trafic de cigarettes et de commerce illégal d’une matière taxée, est-il précisé. A l’issue de l’enquête menée en coordination avec un magistrat instructeur et qui vise à déterminer la provenance et la destination de cette matière, les prévenus seront déférés devant le parquet pour répondre de leur acte, note-t-on.