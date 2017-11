Saisie de 2,5 kg de kif traité

Réagissez

Suite à des informations entrecoupées et vérifiées, faisant état de la présence d’une personne résidant dans une wilaya limitrophe de Biskra et qui s’adonnerait depuis quelque temps au trafic de drogue à bord d’un véhicule de marque Hyundaï, les agents de la brigade mobile de la PJ de la sûreté de Biskra ont mis en place dans la nuit de jeudi passé une souricière à l’entrée de la daïra de Loutaya, à 40 km au nord du chef-lieu de la wilaya, indique un communiqué de cette institution de sécurité.

Les policiers ont intercepté le véhicule suspect avec à son bord deux jeunes hommes. Pendant qu’ils faisaient les contrôles d’usage, un bus roulant en direction de Biskra s’est alors arrêté un peu plus loin et deux autres jeunes en sont descendus précipitamment. Intrigués par ce comportement, les agents de la BMPJ ont alors rattrapé l’un des fuyards transportant un sachet en plastique dans lequel ils ont découvert 25 plaquettes de kif traité d’un poids total de 2,5 kg tandis que son acolyte a pris la poudre d’escampette à la faveur de l’obscurité, précise-t-on. A l’issue des interrogatoires, il s’est avéré que la voiture particulière roulait en éclaireur pour «ouvrir» la route aux complices. Accusés de constitution d’une bande de malfaiteurs et de commerce illégal de produits stupéfiants, les trois jeunes âgés de 20 à 23 ans ont fait l’objet de dossiers pénaux. Le 4e complice est activement recherché. Dès que l’enquête sera bouclée, ils seront déférés au parquet, est-il noté.