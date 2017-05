Réorganisation du couffin du Ramadhan

Réagissez

Comme chaque année avant le mois du jeûne, l’APC de Biskra a débloqué un budget conséquent pour l’organisation de l’action de solidarité avec les plus démunis appelée «Couffin du Ramadhan», consistant à distribuer aux familles nécessiteuses un quota de denrées alimentaires de base (semoule, huile, sucre et pâtes alimentaires). Afin de faire bénéficier les familles véritablement dans le besoin et qui ne crient pas leur situation sur les toits par pudeur, les imams officiant dans les mosquées des cités populeuses et les comités de quartier y ont été associés, a-t-on appris. Cette année, 1,5 milliard de centimes ont été consacrés à cette opération et le marché a été remporté par un fournisseur et commerçant en produits alimentaires d’une autre wilaya, pour avoir été le moins-disant. Seulement, relèvent des commerçants locaux, celui-ci ne possède à Biskra ni local, ni bureau, ni aucune représentation ou dépôt comme stipulé par la réglementation en vigueur.