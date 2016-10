Quatre personnes poursuivies pour le pillage d’un Ccp

Réagissez

Accusées de faux et usage de faux, d’usurpation d’identité pour s’accaparer des biens d’autrui et de négligence professionnelle ayant favorisé la commission d’un délit, 4 personnes ont été interpellées pour un ou deux de ses chefs d’accusation, vendredi dernier, par les agents de la brigade financière et économique de la sureté de Biskra.

Agissant suite à une plainte déposée par le chargé des affaires juridiques et des contentieux de la direction de la Poste de Biskra faisant état de retraits de grosses sommes d’argent du CCP d’un client réalisés à l’insu de celui-ci depuis des mois, les enquêteurs ont d’abord arrêté un repris de justice âgé de 36 ans, coutumier du fait, qui utilisait une carte d’identité falsifiée avec laquelle il a retiré quelque 280 000 Da en plusieurs tranches. Le second inculpé est le cousin de la victime lequel profitant du même patronyme que ce dernier, s’était procuré un carnet de chèque et qui a, quant à lui, retiré du CCP pillé plus de 220 000 Da. Les deux autres personnes qui ont été laissées en liberté provisoire sont des guichetiers de la poste qui n’ont pas flairé l’entourloupette et qui auraient dû refuser de servir les escrocs et avertir leur hiérarchie, indique un communiqué de la sureté de la wilaya de Biskra.