Protestation des souscripteurs du LPA

Réagissez

Des dizaines de souscripteurs d’un quota de 350 logements promotionnels aidés, implantés dans la ville de Biskra, se sont rassemblés, hier matin, devant le siège de la wilaya pour dénoncer les retards enregistrés dans la réalisation d’une partie de ces appartements et l’impossibilité pour eux d’acquérir les actes de propriété temporaires leur ouvrant droit à une aide financière, équivalente à 500 000 DA pour chaque postulant, octroyés par le Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS), a-t-on constaté.

Ces pères de famille, attendant depuis des lustres un logement décent et ayant bénéficié d’une aide de 700 000 DA de l’Etat pour acquérir un toit, ont appelé à une intervention du wali afin de trouver des solutions à leurs préoccupations «légitimes et fondées», ont-ils tonné. «Sur 350 logements, seulement 180 ont été réalisés.

A cause d’un conflit entre l’OPGI et les 4 bureaux de notaires agréés en charge de l’établissement des documents légaux, nous ne pouvons pas obtenir des actes de propriété afin de postuler à une aide du FNPOS. De plus, l’assiette foncière devant accueillir les 170 logements restants n’a même pas été déterminée à ce jour. Nous ne sommes pas responsables des retards de réalisation, ni des distorsions et frictions entre les différents intervenants administratifs.

Nous sommes venus exposer nos problèmes au premier responsable de l’exécutif de la wilaya de Biskra», a déclaré un des manifestants, dont une délégation a été reçue par Mohamed Benmalek, SG de la wilaya. Celui-ci les a assurés de la prise en charge de leurs doléances dans les plus brefs délais.

Conformément aux instructions du wali, Ahmed Kerroum, une réunion des responsables de la direction du logement, de l’OPGI, de la coordination des notaires concernés et des souscripteurs mécontents se tiendra aujourd’hui afin d’aplanir toutes les difficultés rencontrés par ces citoyens dans l’obtention de leurs actes de propriété préliminaires et accélérer la réalisation des logements restés en souffrance, a-t-on appris.