Protestation des souscripteurs au programme de l’AADL

Des dizaines de souscripteurs au programme de l’AADL de la wilaya de Biskra se sont rassemblés, hier matin, devant le siège de la wilaya pour protester contre leur exclusion, selon eux, du programme national initié par cet organisme et l’arrêt du chantier des 800 logements qui leur sont dévolus et qu’ils attendent depuis années.

Ne voyant aucune réaction des autorités locales, ils se sont dirigés vers le centre-ville, près de la Grande-Poste et ont bloqué la circulation sur l’avenue Emir Abdelkader, axe névralgique de la Reine des Ziban, provoquant une cohue indescriptible, a-t-on constaté. «Depuis deux jours, la page électronique de l’AADL est activée pour enregistrer les choix de sites des souscripteurs, mais ceux de Biskra, du moins 300 d’entre eux, ne peuvent y accéder. Nous voulons des explications des autorités concernées.

Même le chantier des 800 logements de l’AADL situé dans la zone ouest de Biskra et dont 144 sont terminés est à l’arrêt et cela en contradiction avec les promesses du ministre de l’Habitat, qui l’avait visité il y a juste quelques semaines et qui avait intimé l’ordre à l’entrepreneur de reprendre les travaux et avait menacé celui-ci de représailles administratives, mais rien n’y fait. Il semble que nous soyons abandonnés à notre triste sort.

Le quota de 1000 logements de l’AADL pour Biskra, promis par les autorités locales semble aussi oublié.», a expliqué Wail Laouar, président de l’Association des souscripteurs de l’AADL à Biskra. Après plus d’une heure de négociations avec des agents de la Sûreté nationale, les protestataires ont accepté de quitter les lieux en promettant de revenir à la charge, note t-on.