Protestation des habitants de Haret El Oued

Réagissez

Non seulement dépités par la lenteur des travaux d’aménagement de leur quartier et déçus par la qualité de ceux-ci et par la collecte des déchets urbains irrégulière et mal réalisée, selon eux, des habitants de Haret El Oued (quartier de la Rivière) de la ville de Biskra, situé à sa proximité avec l’Oued Sidi Zarzour se sont rassemblés, samedi soir, sur la route de Sidi Okba près du tribunal et à l’entrée du pont donnant sur El Alia, pour dénoncer cette situation et demander à la commune une meilleure prise en charge de leurs doléances. «Notre quartier est l’un des plus anciens de la ville, mais la vie y est de plus en plus difficile du fait de la détérioration des services de base et de sa voirie. Au lieu d’asphalte, une entreprise procède actuellement à la réfection des rues et ruelles avec seulement des strates de sable aggloméré. Ce que nous refusons catégoriquement.

En plus de cela, le passage des éboueurs est aléatoire, transformant les lieux en déchèterie puante. Nous souhaitons un plan de réhabilitation sérieux, étudié et efficient afin que notre quartier redevienne un îlot d’habitations citadin digne de ce nom», a dit l’un des manifestants. Alertés par ce mouvement populaire, les agents de la sureté urbaine ont dissuadé les protestataires à recourir aux pneus enflammés pour paralyser la circulation sur cet axe routier très fréquenté, a-t-on constaté.