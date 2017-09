Protestation des bénéficiaires du FNAPOS à Ouled Djellal

Réagissez

Ayant appris que la direction du Fonds de péréquation des œuvres sociales (FNPOS) avait notifié à l’entrepreneur, en charge de réaliser

42 logements à Ouled Djellal, de cesser les travaux en application d’une résiliation administrative du contrat, les bénéficiaires de ces appartements dont 20 sont à 80 % de taux de réalisation, se sont rassemblés, hier matin sur le chantier de cette nouvelle extension urbaine en voie de réalisation pour dénoncer et s’élever contre ce gel venant s’ajouter à leur désarroi et consternation, a-t-on appris. «Cet arrêt des travaux signe l’évaporation de tous nos espoirs d’avoir un jour un appartement. Nous attendons depuis 14 ans d’y habiter. Quatorze ans de souffrances, de déménagements, de location chez des privés et de suivi de ce projet qui semble ne pas pouvoir aboutir», se désole Mohamed Rouina, porte-parole des bénéficiaires du FNPOS. Ceux-ci interpellent vivement le wali délégué d’Ouled Djellal afin qu’il relance les travaux, planifie des aménagements urbains et le raccordement de ces logements aux réseaux d’AEP, du gaz et de l’électricité et qu’il mette fins aux atermoiements et décisions «suicidaires, arbitraires et impromptues», selon leurs dires, des dirigeants et gestionnaires du FNPOS.