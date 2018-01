Perturbations au CEM d’El Hadjeb

Réagissez

Acause de différends et de tensions internes impliquant les enseignants et la directrice du CEM Lakhdar Bouzid de la commune d’El Hadjeb, située à 10 km au sud-ouest de Biskra, les élèves sont privés de cours depuis dimanche, a-t-on appris.



En effet, les enseignants dénoncent «les décisions arbitraires et le comportement inadéquat de la directrice», selon eux, ils sont en grève illimitée. Ils demandent le départ de cette directrice. «Une condition sine qua non pour la reprise des cours», clament-ils. De son côté, la concernée rétorque qu’elle ne fait qu’appliquer la réglementation et la législation scolaire pour la bonne marche du CEM et que le conflit a été généré par un professeur de physique indélicat, récalcitrant et vindicatif, refusant de se soumettre aux règlements internes régissant tous les collèges.

De leur côté, les parents d’élèves sont montés hier matin au créneau, pour dénoncer cette situation. Ils se sont rassemblés devant le CEM pour signifier leur colère et leur réprobation. «Nous avons envoyé deux lettres au directeur de l’éducation de Biskra et demandé par deux fois des audiences afin de lui expliquer le fond de nos préoccupations, mais en vain. Le défaut de scolarisation de nos enfants ne semble émouvoir personne. Ni la directrice, qui n’arrive pas à trouver les voies du dialogue avec les enseignants, ni les enseignants, qui sont embourbés dans de mauvaises considérations relationnelles avec la responsable, ni la direction de l’éducation, qui ne semble pas encline à remettre de l’ordre dans ce CEM. Nos enfants ne sont pas responsables de cette situation et ils ont le droit et l’obligation d’être dignement reçus dans leur collège. Faudrait-il que nous barrions la RN46 pour que les autorités réagissent comme pour trouver les solutions à ce conflit?», s’est offusqué un parent d’élève.