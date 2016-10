Perpétuité pour deux meurtriers

Réagissez

Après un procès de plusieurs heures, le tribunal criminel près la cour de Biskra a condamné, dimanche soir, un professeur de mathématiques du moyen, âgé de 40 ans, et son beau-frère, âgé de 35 ans, à la perpétuité pour avoir assassiné en décembre 2015 une femme qui n’était autre que l’épouse de l’un et la sœur de l’autre.

Habitant Sidi Okba, à 18 km à l’est de Biskra, les deux compères ayant eu vent d’une rumeur selon laquelle la victime entretenait une relation extraconjugale avec un homme, lui avaient tendu un piège et l’avaient emmenée vers un endroit isolé de Thouda, à 3 km de là.

Ils ont battu et lapidé la malheureuse avant que le mari n’égorge sa femme, mère de trois enfants, âgée de 33 ans. Cette affaire avait défrayé la chronique dans la région par son caractère sauvage, barbare et rétrograde. Une vive polémique entre les partisans des crimes d’honneur et ceux du respect des lois et de la sacralité de la vie humaine avait embrasé les esprits, se rappelle-t-on. A noter que le représentant du ministère public a requis la peine de mort pour les deux meurtriers.