Quelques-uns des artistes présents à la manifestation

Plusieurs artistes nationaux ont uni leurs talents pour exposer des œuvres et égayer des rencontres qui dureront une dizaine de jours.

Du 25 mars au 15 avril, l’artiste-peintre et scénographe, Mohamed Demis, natif de Annaba, expose ses œuvres à la galerie d’art du Jardin Landon, de la ville de Biskra. Samedi matin, le vernissage a été inauguré en présence de nombreux esthètes et férus d’art, a-t-on constaté. Né en 1955, cet artiste a une longue carrière jalonnée d’expositions et de participations à des manifestations culturelles nationales et internationales. Dans ses tableaux, il «travaille» le signe à travers sa touche d’expressionniste abstrait.

Sans titres, ses tableaux donnent à l’imagination un prétexte pour bouillonner à la recherche d’un sens. «Mes tableaux ne sont pas intitulés pour permettre à chaque visiteur d’y puiser ce qu’il veut en fonction de son humeur du moment, de ses connaissances et de sa sensibilité. La culture algérienne est surtout axée autour du symbolisme. Il y a 10 000 ans, des hommes primitifs ou premiers ont réalisé des peintures rupestres pour transmettre et dire qu’ils existaient. Je m’en sens très proche. Je peins pour véhiculer et figer ma présence.

Les acheteurs de mes tableaux sont en majorité des universitaires et des enseignants de la classe moyenne et parfois des collectivités locales. C’est un bonheur d’être à Biskra, qui est historiquement une ville d’art et d’artistes», a-t-il déclaré. Outre cette exposition picturale fort attrayante, la galerie a aussi accueilli Fadhila Maïrech, auteure de 2 livres, un recueil de petites histoires, intitulé Nouvelles vagabondes, dans lequel elle traite de sujets sociaux, et un essai contenant des hommages et des réminiscences d’auteurs algériens méconnus, pour le grand public.

Celle-ci, enseignante de langue arabe à M’Sila, a animé une séance de vente-dédicace de ses livres, tandis que Abdelhakim Noubli a enchanté l’assistance en exécutant des morceaux du répertoire national, dont Makam Rasb, avec son luth. Des poètes se sont succédé pour déclamer leurs vers et ravir les sens des amoureux du verbe et de la rime en langue arabe.

Cette manifestation, marquant de belle manière le début du printemps, est organisée avec le soutien de la wilaya et de la direction de l’environnement, par le bureau local de l’Office national des arts culturels (ONAC) dirigé par Nourredine Tbrha, œuvrant «à mettre à la disposition des artistes professionnels un espace d’expression, de diffusion et d’exposition de leurs créations plurielles, reflétant la richesse et la diversité de la culture algérienne», selon ses termes.