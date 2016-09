Ouled Djellel (Biskra) : Arrestation d’un homme recherché par la justice

Réagissez

En procédant à une opération routinière de contrôle des usagers de la route, les éléments de la sûreté de la daïra d’Ouled Djellel ont interpellé un homme de 31 ans recherché par la justice pour avoir assené 3 coups de couteau à son voisin âgé de 33 ans, avec lequel il avait un contentieux à propos d’un lot de terrain appartenant au domaine public, et qui est mitoyen à leurs maisons respectives, indique un communiqué de la direction de la sûreté de la wilaya de Biskra. Son forfait accompli, le prévenu avait pris la fuite.

La victime s’était rendue chez le mis en cause pour discuter de cette affaire et trouver une solution, mais très vite le ton est monté. S’en est suivi une violente altercation verbale et le trentenaire incriminé avait alors extirpé une arme blanche pour larder de coups son interlocuteur, placé en soins intensifs pendant des jours, et prendre la poudre d’escampette. Accusé de tentative d’homicide prémédité et de fuite, il a été placé en détention préventive sur ordre du procureur de la République, est-il noté.