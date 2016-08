Opération de contrôle des motocyclistes

Réagissez

Les agents de l’ordre public et de la police judiciaire relevant de la sûreté de la wilaya de Biskra ont mené, dimanche matin, une vaste campagne de contrôle des motocyclistes, a-t-on constaté.

Postés aux grands carrefours du centre-ville, ils ont arrêté des dizaines d’utilisateurs des deux-roues roulant pour la plupart sans casque et sans acte de propriété ou d’achat du véhicule, ni assurance et encore moins de permis pour les grosses cylindrées, a indiqué un officier de la sûreté de la wilaya. Ciblant particulièrement les jeunes circulant en binôme sur des engins volés et soupçonnés a priori d’être les auteurs du délit de vol à l’arraché sur des passants, les policiers ont mis à la fourrière des dizaines de motocycles de tous types en attendant que leurs propriétaires présentent les documents réglementaires. Les contrevenants sont passibles de fortes amendes et de la saisie de leurs engins, a-t-on appris.



A noter que le vol des deux-roues et leur utilisation pour commettre des délits et des crimes prennent des proportions alarmantes ces jours-ci à Biskra. Cela a incité les forces de sécurité à lancer une campagne d’assainissement et de contrôle des motards.