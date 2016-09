Nouvelles de Biskra

Réagissez

- Salon de la rentrée scolaire : Hommage posthume à Messaoud Meradef

Organisé par la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) et la CCI des Zibans avec la collaboration de la Coordination locale des commerçants de Biskra, la maison de l’artisanat de Biskra, située sur la route de Tolga, près du musée Colonel Chabani, abrite jusqu’au 11 septembre, un Salon de la rentrée, inauguré par le wali de Biskra.

Placée cette année sous le sceau de l’hommage aux enseignants algériens, cette manifestation à caractère commercial et culturel visant à offrir aux pères de famille une gamme de produits nécessaires pour chaque rentrée scolaire à des prix étudiés, est dédiée à feu Messaoud Meradef. «Cette personnalité de Biskra mérite un hommage particulier comme tous les enseignants qui ont relevé et gagné le défi post-indépendance d’algérianiser le système éducatif et de parvenir à un taux de scolarisation de 100% des enfants du pays.

Ce qui est une prouesse nationale rarement soulignée et que nous tenons à mettre en avant», a précisé Si Youcef Labdi, directeur de la CAM de Biskra. Messaoud Meradef a exercé comme instituteur durant de longues années dans une école à Biskra, avant d’être promu directeur d’école primaire. Il a consacré sa vie au secteur de l’enseignement et à l’éducation des jeunes même pendant l’été puisqu’il encadrait aussi des sessions de colonies de vacances sur la côte, témoignent ses proches.

Il a marqué par sa probité, son sens du sacrifice et ses conseils avisés des générations d’élèves de Biskra. Ses amis et ses collègues n’ont jamais oublié sa rigueur, sa compétence, sa présence continue à leurs côtés et les moments difficiles et douloureux de sa disparition causée par une maladie soudaine après avoir effectué un pèlerinage au Lieux Saints de l’islam. A noter qu’une cinquantaine d’exposants spécialisés dans la vente de manuels, de fournitures scolaires et de vêtements, ainsi que divers produits participent à ce salon.

- Création de 42 points de vente d’ovins

Afin d’organiser les marchés à bestiaux à l’approche de l’Aïd El Adha, la wilaya de Biskra a émis un arrêté pour la création de 42 points de vente d’ovins repartis sur 25 communes. Choisis sur proposition des services de l’agriculture, travaillant de concert avec les Chambres professionnelles agricoles et les associations d’éleveurs, ces espaces seront sécurisés par les agents de la sûreté ou de la Gendarmerie nationale et encadrés par les vétérinaires du secteur public chargés du suivi sanitaire.

A noter que cette année, plusieurs indices et témoignages de connaisseurs de l’élevage et du commerce d’ovins d’Ouled Djellal indiquent que les prix des agneaux et béliers varieront de 30 000 à 60 000 DA et que 8 exploitants agricoles, s’adonnant à l’élevage des ovins à Biskra, Tolga, Sidi Okba et Ouled Djellal, ont été autorisés à recevoir les acheteurs potentiels sur leurs propres terres.

- Arrestation de faux-monnayeurs

Accusés de fabrication et d’utilisation de faux billets de banque, 4 personnes, dont un mineur âgé de 17 ans, ont été arrêtées, jeudi, par les agents de la 7e sûreté urbaine de Biskra, indique un communiqué de la sûreté de wilaya. Suite aux plaintes de plusieurs commerçants, se disant victimes d’un client qui leur remettait de faux billets de 1000 DA, les agents de police ont ouvert une enquête qui a abouti à son arrestation.

Après interrogatoire, il a dénoncé ses deux complices qui se chargeaient de la fabrication des faux billets. Chez l’un d’entre eux, les enquêteurs ont découvert une panoplie de produits et du matériel utilisé dans la contrefaçon. Quant au mineur, frère de l’un des prévenus, il avait caché sous ses vêtements 60 000 DA en faux billets, a-t-on appris. Les accusés ont été présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal criminel de Biskra et placés en détention préventive, tandis que le mineur comparaîtra en citation directe.

- 50 000 ha de terres agricoles à valoriser

Depuis le lancement d’un avis d’appel à manifestation d’intérêt en vue de la concession de plusieurs milliers d’hectares de terres agricoles dans la wilaya de Biskra, la direction des services agricoles a reçu 254 demandes pour investir dans la culture des céréales et des légumes et la production des dattes et de ses dérivés et du lait.

La wilaya vise à mettre en exploitation 50 000 ha de terres agricoles à l’horizon 2019. Les pouvoirs publics sont chargés de délimiter les périmètres octroyés aux investisseurs, d’y ouvrir des pistes carrossables, de procéder aux travaux d’hydraulique et de pose des kits d’aspersion et d’irrigation ainsi que de faciliter l’accès au courant électrique. Cet ambitieux projet est à 60% de réalisation à Biskra. Il s’inscrit dans un plan du ministère de l’Agriculture de valoriser 1 million d’hectares entre 2015 et 2019 à travers toute l’Algérie.