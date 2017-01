Réagissez

Dans un communiqué émanant de la wilaya de Biskra, le wali, Ahmed Kerroum, avertit les investisseurs défaillants ayant bénéficié de lots de terrain au niveau de la zone d’équipement et d’activité de Biskra et qui n’ont pas entamé les travaux de réalisation de leur projet, qu’ils ont un mois à dater de cette annonce diffusée à travers tous les médias locaux pour lancer les chantiers.

Faute de quoi, les concernés feront l’objet de mises en demeure et de confiscation des assiettes foncières restées nues, est-il précisé. Celles-ci seront redistribuées à de meilleurs opérateurs économiques et investisseurs, lesquels porteurs de véritables projets structurants et d’enrichissement pour la wilaya et la région des Zibans, sont en attente d’un lot de terrain pour vraiment concrétiser leur programme de travail, indique le même document.

À noter que la zone d’équipement et d’activité de la ville de Biskra recèle de nombreuses poches urbaines encore inoccupées et transformées en terrains vagues depuis des années. Cette partie de l’agglomération a bénéficié en 2016 d’un plan de réhabilitation d’envergure. Les voies ont été goudronnées, l’éclairage public y a été installé, le réseau d’adduction en eau potable a été rénové ainsi que celui de la collecte des eaux usées. Mais manifestement l’activité y est encore en deçà des espérances et des projections des pouvoirs publics.