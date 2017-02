Militer pour un nouveau statut

Réagissez

En marge d’une journée de travail, organisée avant-hier au CEM Bachir Bennacer, à Biskra, dont l’ordre du jour était d’arriver à un consensus relatif aux revendications socio-professionnelles à présenter à la tutelle, Sid Ali Bahari, président national du Syndicat des travailleurs des corps communs et des ouvriers professionnels de l’éducation nationale (SNCCOPEN), a lancé un appel pressant en direction de Nouria Benghabrit, ministère de l’Education nationale, afin que celle-ci soutire l’aval du gouvernement pour entamer de sérieuses réformes visant à améliorer les conditions de travail de cette frange de fonctionnaires, pâtissant, selon ses dires, «depuis des années d’iniquité salariale et du mépris des pouvoirs publics».

Défendant les droits de quelque 200 000 fonctionnaires percevant des salaires indécents, parfois en-dessous du SMIG, et subsistant ainsi dans une précarité socio-économique inacceptable, selon eux, les adhérents de ce syndicat apolitique exhortent les pouvoirs publics à reconsidérer en urgence le contenu du statut des ouvriers professionnels, des gardiens et des agents d’entretien des établissements scolaires.

A ce propos, le représentant national de ce syndicat a expliqué que ces travailleurs devraient avoir droit à des logements d’astreinte et des primes spécifiques, eu égard à la pénibilité de leurs fonctions, à des loges climatisées pour ceux exerçant dans les wilayas du Sud et à des équipements, comme les uniformes, des torches et des repas pour les agents de sécurité durant les heures de travail. «Nous soutenons les réformes prescrites par le ministère de l’Education nationale et nous souhaitons y être impliqués afin d’ancrer les notions de justice sociale et de partage des richesses nationales. Nous voulons juste être entendus, car de notre action dépend la bonne marche, l’entretien et la sécurité des établissements scolaires et des structures relevant du ministère de l’Education nationale», a soutenu notre interlocuteur. A noter que ce conclave syndical s’est achevé par l’élaboration d’une plate-forme de revendications à caractère socioprofessionnel, qui sera incessamment transmise aux autorités compétentes.