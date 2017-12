Marches et rassemblements pro-palestiniens

Réagissez

Hier matin, des centaines de lycéens de Biskra ont participé à des marches à travers les rues de la ville pour exprimer leur soutien aux Palestiniens et dénoncer les propos du président américain, Donald Trump, concernant le statut de Jérusalem. Répercutées à travers les réseaux sociaux, ces manifestations spontanées ont suivi des itinéraires incluant les grands établissements scolaires du secondaire de la Reine des Ziban. Ainsi, les jeunes filles et garçons des lycées Bousbayat, Hakim Saâdane, Si El Haoues, Ben M’hidi et Mekki Meni ont déserté d’un commun accord les classes et sont allés former des processions, où ferveur et colère étaient palpables, a-t-on constaté. Répondant à l’appel de partis politiques et d’associations culturelles, des centaines de personnes s’étaient rassemblées, la veille, sur la place de la Liberté du centre-ville de Biskra pour exprimer leur refus catégorique des propos «incendiaires, humiliants et irraisonnés», pense-t-on, du président américain. Arborant d’immenses drapeaux palestiniens, hommes, femmes et jeunes, dont beaucoup s’étaient ceint la tête de foulards aux couleurs emblématiques de l’Etat palestinien ont crié leur haine de l’entité sioniste, exprimé leur totale solidarité avec le peuple palestinien et appelé au respect du droit international.