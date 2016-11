Les transporteurs des Ziban-Est se rebiffent

Réagissez

Les transporteurs, chauffeurs de taxis et de minibus, desservant les Ziban-Est de la wilaya de Biskra, à savoir Zeribet El Oued, Sidi Okba et M’Chouneche ont refusé, hier matin, d’entrer sur la place de Haret El Oued, où ils stationnent généralement pour attendre et y déposer leurs clients. Ils refusent de s’acquitter d’une nouvelle taxe de stationnement journalière de 50 DA, que leur réclame le gestionnaire soumissionnaire de cet espace. «Nous dénonçons cette taxe pour plusieurs raisons. Premièrement, cette place n’est ni clôturée, ni dotée des commodités nécessaires, tels que des sanitaires et des fontaines d’eau.

De plus, la sécurité n’y est pas assurée et nous sommes aux aguets en permanence, car les agressions sur les chauffeurs et les passagers ne sont pas rares. Nous payerons quand on aura une véritable gare routière répondant aux normes requises», a expliqué l’un d’entre eux. Cette action n’a pas trop perturbé le va-et vient des passagers, mais la voie du bord de l’Oued Sidi Zarzour a très vite été saturée, sans que les responsables du transport à Biskra n’interviennent, relève-t-on.