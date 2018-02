Les syriens se rebiffent

Réagissez

Vendredi soir, un important groupe de ressortissants syriens vivant à Biskra depuis des mois se sont rassemblés sur l’avenue Émir Abdelkader, en face de l’ancien commissariat et de la maison de la culture de la Reine des Ziban, pour dénoncer le harcèlement dont ils seraient victimes de la part des services de sécurité et appeler à la libération de leurs compatriotes emprisonnés pour des délits commis en contradiction du Code du travail algérien, a-t-on appris.

Ce rassemblement fait suite à l’arrestation par la brigade de recherches et d’intervention (BRI) de la sûreté de la wilaya d’un énième syrien exerçant une activité professionnelle sans permis de travail. Ces protestataires ont tenté de paralyser la circulation sur cet axe très fréquenté, mais ils en ont été dissuadés par des agents de police qui ont géré avec tact et douceur la colère de ces réfugiés, a-t-on constaté.

«Nous avons été contraints de quitter notre pays et nous remercions l’Algérie de nous accueillir, mais nous végétons, dans l’incapacité de travailler, alors que nous avons des diplômes et des compétences avérées. Nous voulons la libération de nos compatriotes incarcérés et avoir le droit d’exercer nos métiers respectifs.

Les liens historiques algéro-syriens font de nous un même peuple se devant aide et soutien en toutes circonstances. L’image de nos femmes et de nos filles mendiant dans les rues nous est insupportable.», a souligné un quadragénaire syrien, détenteur d’un doctorat en médecine et qui «rêve de pouvoir exercer son métier pour le bien public», a-t-il conclu.