Les souscripteurs de l’AADL 2 ne sont pas au bout de leurs peines

Dans un communiqué transmis à la presse, le collectif des souscripteurs à l’AADL 2 dénoncent les gros retards enregistrés dans la réalisation de leurs logements à Biskra et fustigent les autorités locales concernées, lesquelles sont accusées de passivité et d’attentisme, alors que des décisions fermes ont été édictées par le ministre de l’Habitat pour accélérer les travaux du chantier des «800 appartements dont le taux d’avancement, 7 ans après le lancement du projet, est à peine de 10 %» , relèvent-ils.

Lors d’une visite dans la wilaya de Biskra effectuée l’année dernière, le ministre de l’Habitat, Abdelhamid Temmar, est venu et a constaté de visu la situation déplorable dans laquelle est le chantier de ces appartements. En réponse aux récriminations des souscripteurs concernant les dépassements intolérables et inexpliquées des délais de réception du projet, il a agi pour résilier le contrat du maître d’ouvrage, ordonné la restitution des crédits alloués au Trésor public et a enjoint les responsables locaux du secteur de l’habitat d’engager les procédures légales pour céder le projet à un autre entrepreneur.

Le 17 février 2018, le Groupe BA a remporté ce marché, a-t-on appris. «Alors que nous nous attendions à sortir du tunnel, il semble que d’autres obstacles et freins empêchent la reprise effective du chantier toujours paralysé à notre grand dépit car le nouvel entrepreneur ne peut entamer les travaux tant que l’ancien n’aura pas quitté les lieux avec son matériel. Celui-ci refuse d’obtempérer aux décisions du ministre et du wali de Biskra», a expliqué Wail Laouar, porte-parole de ce collectif, lequel réfléchit à durcir son mode de protestation et de revendications au cas où des solutions concrètes ne seraient pas envisagées très vite par les responsables du secteur de l’habitat de Biskra «afin de rattraper un tant soit peu le temps perdu», note-t-on.