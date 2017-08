Les riverains mécontents

Réagissez

Lancés depuis quelques semaines, les travaux d’aménagement et de réhabilitation du Cours Benyahia, situé à Biskra en face de Hammam Salihine, et qui traverse les cités CNEP, Benayat, les 830 Logements, les 726 Logements et celle du FNPOS et permettant d’accéder à la route de Tolga et à la cité Amel des 1000 Logements, provoquent mécontentement et colère chez les riverains.

Ces derniers s’attendaient, selon eux, à des travaux autrement plus conséquents et sérieux pour conférer à leur environnement immédiat un aspect urbain digne de leurs attentes et ambitions. Confiés à plusieurs entreprises en charge de la réfection des bordures des trottoirs, de l’aménagement de l’éclairage public, de la réalisation et de l’embellissement d’un rond-point et de la protection des palmiers et des arbres d’alignement de ce cours portant le nom d’un prestigieux homme de l’Etat algérien, les travaux comportent plusieurs anomalies et déficiences, relève Mohamed-Saddek Houhou, un habitant d’une cité mitoyenne. «Les trottoirs sont trop bas pour empêcher les automobilistes de garer leurs véhicules sur la partie du cours réservée aux piétons. Le rond-point en voie de réalisation est laid et le bassin du jet d’eau ressemble plus à un bassin agricole qu’à une œuvre urbanistique et artistique. Les stipes des palmiers sont enserrés dans des murets de ciment les empêchant de respirer et d’être correctement irrigués et à certains endroits, les caniveaux sont au niveau de la route», souligne-t-il. Les riverains du Cours Benyahia demandent une intervention urgente des autorités locales afin de «mettre un terme au massacre et aux travaux bâclés», estiment-ils.