Les raisons de la colère

La situation dans ce quartier est devenue insupportable

Des travaux de rénovation du réseau d’alimentation en eau potable, qui ont coûté des milliards, ont transformé les lieux en un bourbier avec les pluies du mois de septembre.

Ereintés par les nombreuses demandes, restées sans suite, adressées aux autorités locales, afin de régler les dysfonctionnements de la distribution de l’eau potable perdurant depuis 5 mois au niveau de leur quartier et de lancer un plan sérieux d’aménagement urbain, les habitants de Haï Jawad, en plein centre-ville de Biskra sont sortis, hier matin, sur la voie publique, pour exprimer leur désarroi et leur mécontentement quant à la dégradation de leurs conditions de vie et de leur environnement immédiat «depuis que le réseau d’AEP a été rénové à coup de milliards par des entreprises soumissionnaires», expliquent-ils.

Seul moyen de se faire entendre, selon eux, ils ont paralysé la circulation automobile en mettant le feu à des pneus usagers, a-t-on constaté. «Aussi paradoxal que cela puisse paraître, nos problèmes ont commencé après la rénovation du réseau souterrain d’AEP. Certaines parties du quartier ont de l’eau H24 tandis que d’autres en sont privées depuis des jours. Les pluies torrentielles de septembre ont aggravé la situation en transformant nos ruelles en bourbiers impraticables où croupissent des tas d’immondices non ramassées.

Nous avons dû porter nos enfants pour les mener vers l’école afin qu’ils y arrivent sans aucune souillure. Nous avons honte de recevoir nos amis et nos familles dans ce quartier où la vie dans les années 1970 était bien meilleure», a clamé Salah Atia, quinquagénaire habitant du quartier. Après l’arrivée des responsables techniques en charge de l’AEP de l’APC, de l’ADE et de la direction de l’hydraulique, des bulldozers sont entrés en action entre Haï Zmala et la Route de Sidi Okba pour tenter de réparer les anomalies du réseau et procéder à des travaux de terrassement, souligne-t-on.