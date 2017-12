Réagissez

Belgacem Haba au centre

Organisée par le Laboratoire d’informatique intelligente (Linfi) du département d’informatique de la faculté des sciences exactes et des sciences de la nature et de la vie de l’université Mohamed Khider de Biskra (UMK), la «Journée doctorale 2017» consacrée à l’intelligence artificielle (IA), aux réseaux et aux technologies de l’information et de la communication présentes et du futur, tenue, mercredi dernier, à la grande salle des conférences de l’UMK, a été rehaussée par la présence du professeur Belgacem Haba, éminent chercheur dans le domaine, détenteur de quelque 1 000 brevets d’invention et travaillant aux États-Unis chez Google, IBM et Invensas, des géants mondiaux des programmes et des applications informatiques.

Intitulée «Up and coming technologies», son intervention axée sur les tendances futures en informatique, Smartphones et réseaux connectés ainsi que sur les innovations et les réflexions menées dans les laboratoires internationaux a été suivie avec attention par un auditoire composé essentiellement de doctorants et de chercheurs dans le domaine de l’IA. «Les perspectives de l’intelligence artificielle sont immenses. Il n’y a pas un domaine où le recours à l’informatique et aux programmes algorithmiques soit impossible. Nous planchons déjà sur des produits grand public ou spécifiques qui seront commercialisés dans 10 ou 15 ans. Le domaine de la recherche est vaste et ouvert à tous», a-t-il expliqué.

Dans l’après-midi de cette même journée, 4 doctorants du Linfi, dirigés par le professeur Okba Kazar, ont présenté des exposés sur leurs recherches. Meftah Zouai, Samir Tigane, Samia Zouaoui et Radia Bouziane travaillent respectivement sur la maison informatisée du futur, la spécification et la vérification des systèmes de production reconfigurables, sur une approche et une ontologie d’indexation et de filtrage des documents en arabe et sur les services et solutions web pour RAAS.

En présence du recteur de l’UMK et de ses pairs, Belgacem Haba a reçu l’accueil et tous les honneurs convenant à son rang. Habillé d’une kachabia, disponible et souriant, il a prodigué des conseils aux étudiants en informatique tout au long de cette rencontre et en a séduit plus d’un par cette humilité, cette simplicité et ce savoir, dont seules sont capables les grandes âmes, a-t-on remarqué.