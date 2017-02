Les mordus d’aviation font le spectacle à Biskra

Réagissez

14 aéroclubs nationaux dont ceux de Batna, Khenchela, Djelfa et...

En collaboration avec la Fédération algérienne des sports aériens, l’aéroclub de Biskra «Les aigles des Ziban» a organisé les 17 et 18 du mois en cours, les deuxièmes journées aéronautiques de Biskra sur le site de la ferme Driss Amor, dans la commune de Loutaya, situé à 22 km au nord du chef-lieu de la wilaya.

Au programme de cette manifestation soutenue par les autorités locales et par le wali de Biskra, une exposition de modèles réduits d’avions et de maquettes, d’affiches et de posters retraçant l’histoire de l’aviation à Biskra, des démonstrations de vols de para-moteurs, de planeurs et d’aéronefs motorisés et de parapentes de plaine soulevés par un treuil spécial. 14 aéroclubs nationaux dont ceux de Batna, Khenchela, Djelfa et Sétif et des aéromodélistes tunisiens ont pris part à cette rencontre des mordus d’aviation «qui se déroule dans d’excellentes conditions climatiques», a estimé Laroussi Tahraoui, président du club de Biskra.

Celui-ci déplore l’absence du public. «Nous avons communiqué avec les moyens du bord pour annoncer cette rencontre et attirer le plus grand nombre de visiteurs et de spectateurs. Je regrette que la Radio de Biskra, sollicitée à maintes reprises, n’ait pas promu ces journées avant leur tenu.», se dédouane-t-il de la défection des familles lesquelles n’attendent que ce genre d’occasions, pour sortir leurs enfants et profiter d’un véritable bol d’air vivifiant et d’un spectacle à couper le souffle. Sur les réseaux sociaux, des pères et des mères de familles font remarquer que ce genre d’activités ne doit pas être confidentiel afin de lui donner l’envergure et l’écho nécessaires et ainsi lui assurer une viabilité profitable à tous, selon les commentaires des uns et des autres.

À noter que les frais de cette rencontre sont pris en charge par la DJS qui a octroyé à l’aéroclub de Biskra 300 000 Da et permis aux participants d’être hébergés à l’Hôtel de l’OPOW d’El Alia. Les Aigles des Ziban ont perçu 950 000 DA de l’APC de Biskra et attendent une subvention de la wilaya de 700 000 Da pour s’équiper en matériels et accueillir le plus grand nombre d’enfants voulant s’initier à l’aéromodélisme et à la pratique des vols en ULM, a souligné Boubaker El Hamami, second vice-président de l’aéroclub de la Reine des Ziban, dont beaucoup d’habitants viennent malheureusement de rater le coche d’une des plus intéressantes manifestations sportives de l’année faute d’un plan de communication et d’information préalablement étudié, conclura-t-on.