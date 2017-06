Les membres de l’ASCA mettent la main à la poche

Réagissez

Dans le cadre des ses activités caritatives ponctuelles, le bureau local de Biskra de l’Académie de la société civile algérienne (ASCA) a entrepris de rendre visite aux malades des hôpitaux de Biskra, Sidi Okba et Tolga durant ce mois de ramadan. «Nous avons décidé de rendre visite aux malades de ces hôpitaux afin de leur porter réconfort et soutien en ce mois de piété et de dévotion.

Quand cela ne constitue pas une contre-indication à leur cas, nous avons prévu de distribuer, à ces personnes de tous les âges traversant forcement une période difficile, des pâtisseries, des jus et des jouets pour les enfants. Plusieurs équipes mixtes des membres de l’ASCA ont été constitués afin d’égayer un tant soit peu le quotidien des malades. Cette opération est réalisée avec l’approbation de la direction de la santé et le soutien de la wilaya de Biskra», a expliqué Salah Kanou, président local de l’ASCA. Face à la raréfaction des subventions étatiques et le peu de répondant des mécènes et des bienfaiteurs potentiels, les membres de l’ASCA ont décidé à l’unanimité de mettre la main à la poche pour pallier au déficit financier et mener à bien cette action en faveur des malades, a-t-on appris. «Les cotisations varient de 3 000 à 20 000 DA, selon les capacités de chacun», a ajouté notre interlocuteur agissant, lui et ses affiliés, pour que l’ASCA ne sombre pas dans l’inertie et la déliquescence faute de budget à la mesure de ses ambitions.

A noter que d’autres actions en faveur des malades des hôpitaux de Zeribet El Oued ainsi que le centre psychiatrique de M’Chouneche et la pouponnière des enfants assistés d’Ouled Djellel sont planifiées par les membres de l’ASCA en dépit du manque de ressources financières.