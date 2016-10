Les habitants s’insurgent

Réagissez

Des dizaines d’habitants de la commune d’Ourlel, située à 40 km de Biskra, se sont rassemblés, mardi matin, devant l’agence locale de la Société de distribution de l’électricité du centre (SDC) à Biskra (ex-Sonelgaz) pour dénoncer les factures astronomiques, selon eux, que le distributeur de courant électrique leur a fait parvenir et dont il réclame l’acquittement dans la quinzaine.

Ils ont bloqué les activités de cette agence et cadenassé la porte d’entrée, a-t-on appris de sources fiables. «Nous végétons dans une zone agricole et semi-urbaine où la chaleur est intense durant huit mois de l’année. Le courant électrique est pour nous vital non seulement dans les foyers, mais aussi pour les quelques entreprises et surtout pour les agriculteurs qui ne peuvent rien faire sans cette énergie. Les autorités publiques doivent comprendre que nous devons bénéficier d’une facturation de l’électricité adaptée aux conditions de vie dans cette région», ont-il expliqué.

Accompagné des autorités municipales, le directeur de la SDC de Biskra a rencontré les clients insatisfaits et les a assurés que la facturation du courant électrique était basée sur des prix nationaux et invariables du fait de l’automatisation et de l’informatisation de cette opération. Il a promis de transmettre leurs demandes de bénéficier de réduction aux autorités compétentes, seules habilitées à prendre ce genre de décision.