Ce problème, qui exaspère les citoyens, dure depuis déjà un mois, en dépit de promesses des autorités.

Des dizaines de pères de famille et leurs enfants se sont rassemblés, lundi matin, premier jour de l’Aïd El Adha, près du rond-point du quartier populaire d’El Haouza de la ville de Biskra pour dénoncer les perturbations de l’alimentation en eau potable de leur foyer, a-t-on constaté.

Au paroxysme de la colère et du dépit en cette journée de fête où l’eau est indispensable pour procéder au rituel sacrificiel, ils ont paralysé la circulation sur le principal axe routier de ce quartier commerçant au moyen de grosses pierres, de pneus, de morceaux de bois et de divers objets auxquels ils ont mis le feu. «Depuis un mois, nous souffrons du manque d’eau dans les robinets de nos maisons, nos ateliers et nos magasins et malgré les promesses des autorités compétentes de régler ce dysfonctionnement dans les plus brefs délais, nous allons passer un Aïd sans eau», a expliqué un des manifestants.

Alertées, les forces de l’ordre sont intervenues, avec tact, compréhension et délicatesse, fera-t-on remarquer, pour dissuader les plus jeunes protestataires de vandaliser les équipements publics ou de s’attaquer à des automobilistes refusant d’emprunter les ruelles adjacentes à la route coupée. C’est Ghamri Ramdhane, chef du département de l’exploitation à l’ADE de Biskra qui, après de longues palabres et des négociations avec les représentants de ces familles en colère, a réussi à dénouer l’intrigue et à rasséréner les esprits surchauffés par les circonstances.

Le responsable a proposé d’alimenter les foyers au moyen de citernes pour cette journée et de tout faire pour rétablir l’AEP dans ce quartier le plus vite possible. Les mini-barricades improvisées ont été levées vers 11h. Les agents de la Protection civile sont alors rentrés en action pour nettoyer les lieux et la circulation routière a pu normalement reprendre en ce jour férié où, note-t-on, plusieurs autres quartiers de Biskra, Haï Courses, les 1000 Logements et El Alia, ont connu la même situation de pénurie d’eau.