Les habitants de Doucen refusent de payer les factures

Marche protestataire dans l’artère principale

En réaction aux multiples mouvements de protestation et de révoltes de la population contre la cherté du courant électrique lesquels ont émaillé le mois d’octobre à Biskra, Ourlel et Chetma, la direction de la société de distribution de l’électricité et du gaz du centre (SDC) de la wilaya de Biskra lance, à travers ces 11 agences, une campagne de sensibilisation et d’information afin de vulgariser les tarifs appliqués, le mode de calcul des factures d’électricité et les comportements et les gestes à adopter pour économiser cette énergie vitale et en rationaliser la consommation.

Sur les ondes de la radio de Biskra, Mohamed Yahlef, directeur de la SDC, a rappelé que de lourds investissements avaient été consentis par cette entreprise publique pour garantir la fourniture de courant électrique à tous ses clients ; particuliers, ménages, industriels et agriculteurs et cela à travers tout le territoire de la wilaya de Biskra. «Depuis 2013, il n’y a pas de coupures intempestives de la distribution du courant ni de délestage significatif dénotant d’une amélioration de la distribution de l’électricité et des services offerts par la SDC. Dés 2017, Biskra aura deux nouvelles unités génératrices d’électricité, l’une fonctionnant au gaz et l’autre combinée vapeur/gaz. Maintenant, il est impératif que nos clients prennent conscience de la nécessité de consommer rationnellement cette énergie non stockable et de s’acquitter de leurs factures. Nos agents ont été instruits d’étudier les contentieux au cas par cas et de permettre à nos clients ayant des factures élevées de bénéficier du payement pas scindement», a-t-il déclaré pour calmer les esprits.

Réfractaires à cet appel à la sagesse et tout autant insensibles au fait que le gouvernement planche sérieusement sur le dossier afin de trouver une formule pour diminuer les factures d’électricité pour les consommateurs des wilayas du sud, une centaine d’habitants de la commune de Doucen, pôle de production agricole située à 80 km au sud-ouest du chef-lieu de wilaya, ont pris part, hier matin, à une marche sur l’artère principale de cette agglomération et clamer leur refus catégorique de s’acquitter de leurs factures d’électricité jugées «exorbitantes et irrationnelles» En criant «Retour à l’envoyeur», ils ont rassemblé et déposé une pile de factures devant l’agence de la SDC en signe de réprobation et de colère. Une colère que rien ne semble pouvoir estomper dans la wilaya de Biskra qui est, notera-t-on, une des plus grosses consommatrices de courant électrique du pays, car les appareils de climatisation et de réfrigération tournent à plein régime pratiquement 8 mois par an, que les cités y poussent comme des champignons et que l’industrie et l’agriculture s’y développent notablement.