Les gendarmes forment les jeunes piétons

Après avoir été lancé avec succès en 2016 et 2017 dans plusieurs wilayas pilotes, telles qu’Alger, Oran, Constantine, Béchar et Tamanrasset, le programme de formation et de sensibilisation aux dangers de la route, initié par le commandement général de la Gendarmerie nationale, en faveur des écoliers a été étendu à toutes les wilayas du pays pour cette année scolaire, a-t-on appris.

En coordination avec la direction de l’éducation, des officiers du groupement de la gendarmerie de Biskra sont allés, hier matin, à la rencontre des enfants de 5 écoles primaires de la ville pour leur prodiguer des conseils et des recommandations portant sur la sécurité routière.

Visant à faire prendre conscience aux enfants scolarisés que l’environnement urbain est truffé de périls, à améliorer leurs réactions et leurs appréhensions des dangers induits par la circulation des véhicules et à propager une culture de la circulation des piétons, ce programme est constitué de 5 séances, à l’issue desquelles les enfants sensibilisés recevront pour couronner leur participation un «permis du piéton» au cours d’une cérémonie prévue pour la journée de Youm El Ilm célébrée le 16 avril prochain. «L’objectif de ce programme est de participer à l’effort national pour réduire les accidents de la route impliquant des enfants scolarisés et de préparer le conducteur de demain.

Nous utilisons des techniques modernes audiovisuelles pour intéresser les écoliers à nos rencontres portant sur le comportement et les principes de prudence qu’ils doivent adopter pour s’éviter tous les désagréments d’un accident», a souligné un capitaine de la GN qui coordonne cette opération se déroulant dans une ambiance bon enfant et un vif intérêt exprimé de la part des enfants.