Les enseignants boycottent les cours au lycée de Djemorah

Depuis jeudi dernier, les enseignants du lycée Leghouil Menfoukh de la Daïra de Djemorah, située à 35 km au nord de Biskra, refusent de rejoindre les salles de cours en signe de protestation contre la déliquescence, l’indiscipline grandissante des élèves, le manque de conseillers d’éducation et l’absence d’un surveillant général, caractérisant leur établissement depuis des semaines, se plaignent-ils.

«Nos conditions de travail se détériorent gravement à cause d’un manque d’encadrement. Il y a seulement 4 conseillers d’éducation alors qu’il en faudrait le triple. Le poste de surveillant général est vacant depuis des semaines.

Celui-ci est le seul capable de maintenir la discipline des élèves et de maîtriser les va-et-vient. Des enseignantes ont été agressées au sein de l’établissement par les jets de pétards et d’autres produits pyrotechniques sans qu’elles puissent identifier les auteurs de ces actes tant règnent la cohue et l’anarchie. La direction de l’éducation doit prendre des mesures urgentes pour renforcer le staff des conseillers d’éducation et nommer un surveillant général, car la situation est déplorable, d’autant plus qu’il s’agit d’un établissement qui obtenait d’excellents résultats», a dit un des enseignants de ce lycée. Pour rappel, ce lycée a été construit en 1990 par les habitants de Djemorah. Il accueille aujourd’hui 700 élèves et 53 enseignants. Ce boycott des cours prendra fin quand des réponses effectives leur seront données par la tutelle, promettent-ils.