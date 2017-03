Les demandeurs de lots de terrain en colère

Réagissez

Des dizaines de demandeurs de lots de terrain constructibles se sont rassemblés, hier matin, devant le siège de l’APC de Chetma, située à 7 km à l’est de Biskra, pour dénoncer les retards dans l’affichage d’une liste de 188 bénéficiaires de lots de terrain constructibles répartis entre les localités de Chetma,

Drouaa et Sidi Khelil, qu’ils attendent depuis des années, selon eux. Ils ont cadenassé l’entrée de l’APC pour y empêcher toute activité et ont observé un sit-in pacifique sous la surveillance des forces de la Gendarmerie nationale, dépêchées pour prévenir de potentiels actes de violence envers les élus et les fonctionnaires de l’APC ou de dégradation des biens publics, a-t-on constaté. «Nous sommes fatigués de patienter et par les promesses non tenues des autorités locales.

Cette liste devait être affichée depuis des mois, mais il semble que les élus de l’APC se déchirent entre eux pour faire bénéficier et coopter leurs proches et alliés au détriment des travailleurs honnêtes et des familles attendant depuis des années un bout de terrain pour y construire un logement décent.

Sous le fallacieux prétexte de la lourdeur et des procédures administratives compliquées, cette opération est à chaque fois renvoyée aux calendes grecques. Bientôt, le mois de Ramadhan, puis la fin de l’année scolaire et l’été, synonymes de relâchement arriveront et nous ne voyons rien venir. Nous pouvons mettre le feu à Chetma si nous voulons, mais nous préférons agir de manière civilisée en attendant que les autorités locales prennent en charge notre revendication», a déclaré l’un des protestataires avec lesquels le chef de la daïra de Biskra a tenté de dialoguer sans succès. «Nous voulons une intervention du wali, car le conseil municipal et les fonctionnaires de la daïra ne peuvent en aucun cas dénouer le problème et répondre favorablement à nos préoccupations», ont rétorqué les manifestants constitués de pères de famille, de femmes et de jeunes, qui se promettent de ne pas mettre un terme à cette action avant d’avoir reçu une réponse convaincante des responsables locaux.

«Nous avons reçu 2 200 demandes d’acquisition de lots de terrain. Après l’étude des dossiers, il s’est avéré que 900 demandes répondent aux conditions légales et peuvent prétendre à une parcelle foncière. Au lieu de distribuer ces 188 lots disponibles et laisser ainsi sur le carreau des dizaines de demandeurs, le conseil municipal a décidé de demander aux autorités compétentes la création de nouveaux lotissements dans les localités de Chetma, Drouaa et Sidi Khelil pour satisfaire le plus grand nombre. Nous avons maintenant 600 lots de terrain qui seront incessamment distribués. Les périodes préélectorales sont toujours propices aux manipulations et aux actions dirigées contre les élus», a expliqué Mohamed Souiki, président de l’APC de Chetma.