Les commerçants refusent la délocalisation du marché

Occupant depuis de longues années un terrain ouvert en bordure de la RN3, qui traverse la ville de Sidi Okba, située à 18 km à l’est de Biskra, les marchands de fruits et légumes, vêtements, ustensiles de cuisine et autres babioles de cette localité refusent catégoriquement la délocalisation de ce marché dans un autre emplacement, vers lequel ils ont été en principe temporairement affectés depuis quelques semaines.

Celui-ci serait, selon eux, inapproprié à leurs activités commerciales et ils veulent retourner vers leur ancien espace en face de l’Institut des sciences islamiques, a-t-on appris. Une quarantaine d’entre eux ont organisé, samedi, un rassemblement de protestation pour demander aux autorités locales de revenir sur leur décision. «Nous n’avons plus de clients depuis que nous avons été dirigés vers ce lieu fermé et enclavé. Bien que goudronnée, cette place, située près d’établissements scolaires et d’administrations, est éloignée des habitations et nous avons perdu des dizaines de clients. Même les automobilistes et les chauffeurs de poids lourds traversant la ville ne peuvent plus nous voir et s’arrêter pour des emplettes. Nous nous tournons les pouces toute la journée. Nous demandons juste à revenir à notre ancien emplacement», a expliqué l’un des contestataires.