Les commerçants contre les foires commerciales à Tolga

Réunis la semaine dernière à la Maison des jeunes de Tolga, située à 38 km au sud-ouest de Biskra, quelque 150 commerçants exerçant dans différents créneaux se sont élevés contre la multiplication des expositions et foires commerciales organisées à Biskra, selon eux, pour le bénéfice de certains et au détriment de leur activité. En présence du président de la CCI des Zibans et du SG de l’Union des commerçants de la wilaya de Biskra, ils ont élaboré un document de plusieurs pages qu’ils ont envoyé aux autorités concernées, où ils énoncent en détail les dysfonctionnements, les abus et le manque de transparence dans lesquels ces manifestations mercantiles sont programmées «en contradiction avec la législation en vigueur», est-il noté. En sus, ces professionnels appellent à une profonde refonte des pratiques commerciales et exigent l’ouverture d’une enquête devant déterminer le mode d’attribution des autorisations et patentes pour la tenue de ces «kheimas commerciales» qui seraient, à leur avis, entachées d’irrégularités, de passe-droits et de flagrant et inacceptable népotisme grevant dangereusement leurs sources de revenus.