Les Aigles des Zibans sont aux anges

Réagissez

La prochaine étape sera l’inscription dans la...

Après avoir effectué un stage de formation des «plus intéressants et instructifs» à Béjaïa durant cet été, les membres de l’aéroclub de Biskra appelés «Aigles des Zibans» sont aux anges, affirme Laâroussi Tahraoui, président du club.

Sous la supervision de l’instructeur français, Yves Helary, les aéroclubs de Biskra et de Souk Lathnine «Dream Fly» ont, en effet, pris part à une session de formation jumelée portant sur le vol en paramoteur qui s’est déroulée dans «d’excellentes conditions», est-il souligné par les organisateurs et les participants dans un procès-verbal d’évaluation. Pendant cette rencontre, les stagiaires ont fait 161 vols en lâcher libre et affiné leur maîtrise du para-moteur, lequel appareil ne tolère aucune erreur ou déficience technique. Il faut souligner que l’instructeur Y. Helary a instauré des rigueurs disciplinaires et des normes de travail pointilleuses afin d’éviter tout dramatique accident qui viendrait entacher le déroulement des activités aériennes et le développement des sports aériens qui prennent ces dernières années leur essor en Algérie grâce à la Fédération algérienne des sports aériens (FASA) qui a chapeauté ce stage. «Quand la FASA nous a proposé de prendre part à cette session de formation, nous avons saisi l’occasion au vol. Le club des ‘‘Aigles des Zibans’’ y a participé avec 10 stagiaires qui ont pour la première fois de leur vie goûté aux joies et au bonheur du vol en paramoteur et à la magie de voir la terre et les paysages d’en haut», a expliqué L.Tahraoui, qui ne manque pas de remercier les autorités locales pour leur subvention et tous les autres sponsors.

Au chapitre des perspectives tracées dans le sillage de la réussite du stage de Béjaïa, le club des «Aigles des Zibans» caresse désormais le rêve d’inscrire dans l’équipe nationale de paramoteurs quelques jeunes passionnés d’aviation, de participer à une compétition de parapente (vol avec une voile sans moteur) qui se tiendra bientôt à Bouzeguène dans la wilaya de Tizi Ouzou et enfin de récupérer un ancien local du club mitoyen d’une station-service du centre-ville de Biskra et qui est désaffecté depuis des années. «Nous œuvrons depuis 3 ans pour récupérer ce local historique de l’aéroclub de Biskra situé au centre-ville et faisant 25 m². Pour cela, il faudrait que le wali de Biskra signe une décision d’affection. Cet espace nous permettrait d’envisager un second souffle pour le club dont le siège de la cité des 726 Logements ne suffit plus pour accueillir les stagiaires et développer nos activités», a précisé notre interlocuteur.