Les «Aigles des Ziban» s’exposent

Les appreils exposés sur la place de la Liberté

Du 16 au 19 février, les «Aigles des Ziban», aéroclub de Biskra, se sont posés à la maison de la culture Ahmed Redha Houhou pour y organiser la 3e exposition de maquettes d’aéronefs, de photographies retraçant l’histoire de l’aviation mondiale, mais aussi locale, de matériels et d’instruments utilisés par les aéromodélistes, des parapentes et des para-moteurs.

Organisée à l’occasion de la Journée du Chahid, cette manifestation a permis aux stagiaires de ce club de montrer leurs réalisations et de bénéficier d’une visite de l’aérogare Mohamed Khider de Biskra lequel est l’un des tout premiers mis en fonction au début du XXe siècle en Afrique, a-t-on appris.

Quand la météo a été idoine pour les exhibitions, des démonstrations de maniement de planeurs et d’avions motorisés ont été réalisées sur la place de la Liberté mitoyenne au lieu de l’exposition. Un public, dont des familles, a visité cette exposition dont l’objectif principal a été de vulgariser une culture de l’aviation et de promouvoir le passé glorieux de figures historiques comme celles de Joseph Thoret, Lena Bernstein et d’autres illustres aviateurs ayant vécu ou étant passés par Biskra où les conditions aérologiques sont parfaites avec des courants ascendants favorables au maintien des appareils en vol.

«Recherchant un lieu en lisière du Sahara pour y installer un aérodrome, les premiers aviateurs ayant l’idée d’une base expérimentale à Biskra arrivent sur place en octobre 1911. À Beni Morah, immense terrain plat sommairement aménagé, les lieutenants de Lafargue et Reimbert ont effectué le premier vol outre-mer le 17 février 1912 sur un aéroplane Henri Farman muni d’un moteur de 50 chevaux. Il faut aussi rendre hommage au célèbre aviateur recordman du monde Joseph Thoret et à Léna Bernstein pour avoir pulvérisé des records du monde à Biskra.

Ils ont réalisé des performances inscrites dans l’histoire de l’aviation. Nous œuvrons à la réhabilitation de la stèle célébrant ce passé, située sur la Route de Tolga lequel monument historique est délaissé et anonyme pour les jeunes générations», a expliqué Laaroussi Tahraoui, président de l’aéroclub de Biskra lequel, en dépit des innombrables contraintes pour le développement de ce club à caractère scientifique et sportif, a juré de ne jamais refermer, avec l’aide des Leksouri et Temami, les ailes des «Aigles des Ziban».

À noter qu’en clôture de cette manifestation, Nourredine Bouzaher, chef d’entreprise, sympathisant et soutien de ce club, a présidé une séance d’hommages et de remises de présents et d’attestations d’honneur aux précurseurs de l’aéromodélisme à Biskra que sont Hassen Belmir, Messaoud Necib et Tahar Leksouri. «Une manière de jeter les ponts intergénérationnels», a confié ce mécène.