Le rond-point du cours Benyahia vandalisé

Réagissez

Réalisé il y a seulement quelques semaines, le joli rond-point du cours Benyahia, situé devant Hammam Salihine, a été vandalisé, au grand dam des riverains et des automobilistes. Les plâtres représentant des dauphins ont été arrachés et mis à terre, tandis que des pelletées de sable et de détritus ont été jetées dans le bassin du jet d’eau.

Les guirlandes électriques et multicolores agrémentant un palmier planté au centre du rond-point ont été arrachées et la pelouse a été saccagée et arrachée à bien des endroits, constate-t-on. «Nous avons affaire à des bandes de jeunes désœuvrés et inconscients s’en prenant impunément et bien sûr de nuit aux équipements urbains. C’est une honte de voir un tel gâchis», s’est offusquée une dame du quartier. Cet acte de vandalisme n’a pas laissé les internautes indifférents. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de personnes sont intervenues pour dénoncer cette agression contre le bien commun, exprimer leur colère à l’égard des vandales qualifiés de «lâches indignes de porter la nationalité algérienne» et demander une enquête afin de retrouver les auteurs et de les punir.

Original, élaboré avec goût et fonctionnel, ce rond-point sera-t-il rénové avant d’être complètement détruit par des mains malintentionnées ? C’est la question que se posent les habitants de Biskra, horripilés par «cet acte incompréhensible et inutile», selon eux.